張花冠曾和陳明文大吵一架 連小英都看傻了眼

陳明文13日晚間攬著張花冠的肩膀，張花冠事後提告陳明文性騷擾。（資料照，記者蔡宗勳翻攝）

2017-09-20 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義縣長張花冠今天提吿前縣長、民進黨立委陳明文性騷擾，其實早在上週民進黨中執會正式舉行前，張花冠和陳明文就在總統蔡英文面前大吵一架，讓小英當場看傻了眼。

13日晚間舉行的嘉義縣民雄大士爺文化祭升天儀式，當時陳明文攬著張花冠的肩膀，靠近她說話，張花冠認為很不舒服，今天提告。

《風傳媒》報導，13日上午民進黨中執會正式舉行前，甫上任的行政院長賴清德一到會場，陳明文就對賴說，如果以後行政院有補助嘉義縣預算，務必要讓他知道，因為縣長都在地方上說，嘉義立委擋嘉義縣預算，陳更故意說反話：「以後如果補助嘉義， 一定要讓我知道，這樣我才能去擋。」

一旁的張花冠聽到後，馬上反駁自己根本沒說過這種話，陳明文則反嗆：「妳沒講？蔡易餘說是妳講的」，張花冠繼續否認，雙方於是吵了起來，讓包括蔡英文在內的在場人士都看傻了眼。

報導指出，當天晚間舉行的大士爺文化祭，陳明文「攬牢牢」張花冠看似和解，實際上卻是繼續下午的爭論，但地方人士還以為兩人已經和好，現場強力放送，更讓張花冠不爽；後續話題持續延燒，張花冠今天於是對陳明文提吿性騷擾。

據了解，張花冠和陳明文因接班人問題喬不攏而鬧翻；民進黨黨中央已規劃嘉義縣得進行初選，陳明文屬意農委會副主委翁章梁接班，張花冠力挺副縣長吳芳銘，但根據民進黨內規定，入黨兩年才得參與初選，今年才入黨的吳芳銘不符資格。

報導稱，陳明文方面早就掌握吳芳銘不符提名資料的狀況，只是沒有特別宣傳；張花冠上週則在中執會希望能放寬入黨提名資格，顯然是最近才掌握狀況。