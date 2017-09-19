新任北市警局長 陳嘉昌：戰士沒有選擇戰場權利

2017-09-19 22:48

〔記者許國楨／台中報導〕「戰士沒有選擇戰場權利！」即將調任台北市警局長的台中市警局長陳嘉昌這麼說。

61歲陳嘉昌是台南人，中央警察大學犯罪防治學系43期畢業，曾任高雄市政府警察局鼓山分局、三民第一分局、苓雅分局分局長、內政部警政署高雄港務警察局局長、宜蘭縣政府警察局局長、內政部警政署公共關係室主任、鐵路警察局局長、內政部警政署警政委員、主任秘書、警政署副署長等，警政資歷完整。

陳嘉昌今晚受訪時表示，在台中市一年多的時間非常忙碌，但忙的很愉快，在治安、交通、為民服務三大區塊做好，並持續建置科技辦案相關軟硬體建設，且同仁對於壓制詐欺犯罪、查緝詐欺車手成效亮眼，不但詐欺犯罪發生數及民眾財產損失同步下降，破獲數上升，洗刷詐欺發源地的汙名更受到警政署肯定，日前更受邀至署務會報分享查緝詐欺犯罪心得。

尤其是市警局團隊的士氣始終高昂，最近台中市警政的各項評比都名列前矛，打詐、防毒的績效更是六都第一，讓他頗有成就感，而他秉持著有案必破市民安心的決心，先前重劃區發生駭人弟殺兄斷掌焚屍命案，56歲林姓男子慘遭弟弟割喉、斷掌後焚屍，警方能在18小時迅速逮捕兇嫌，以慰死者在天之靈，更讓他印象深刻。

陳嘉昌說，之前媒體傳得沸沸揚揚指他要調任台北市時，他也向台中市長林佳龍表示，希望留在台中一起奮鬥、打拚到退休為止，當時林佳龍肯定他、希望他繼續留任，原以為是警界生涯的最後一站，但「戰士沒有選擇戰場權利」，內政部的人事令已經發布，面對未來的挑戰，只能全力以赴，更希望台中市警局長一棒接一棒、各個是強棒，相信能使台中治安交通繼續進步。