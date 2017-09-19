陳國恩、邱豐光同時下台 陳家欽升警政署長

2017-09-19 19:37

〔記者鄭鴻達／台北報導〕內政部長葉俊榮今晚宣布警政高層人事職務調整，包含警政署長陳國恩調任國安局副局長、高雄市政府警察局局長陳家欽升任警政署署長。

內政部今晚公布警政高層人事職務調整，並訂於21日至22日辦理交接。

有關調整人員如下：

一、陳國恩調任國安局副局長。

二、高雄市政府警察局局長陳家欽升任警政署署長。

三、台灣警察專科學校校長何明洲調任高雄市政府警察局局長。

四、警政署副署長衛悌琨調任台灣警察專科學校校長。

五、台北市政府警察局局長邱豐光調任警政署副署長。

六、台中市政府警察局局長陳嘉昌調任台北市政府警察局局長。

七、警政署主任秘書楊源明升任台中市政府警察局局長。

罕見 同時調整署長及3直轄市警局長

內政部長葉俊榮表示，新政府上任後策訂多項治安維護計畫，但現況仍具三大挑戰，分別是境內外恐攻威脅頻仍、網路詐騙及反毒結構性犯罪尚待瓦解、社會陳抗維安需求日增，因此決定打破慣例，同時啟動調整警政署長及3個直轄市警察局長，參考適任人選的品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討，期待透過這次人事佈局，充分整備，面對當前治安三大挑戰。

不過，世大運開幕期間發生反年改團體脫序陳抗事件，導致選手無法順利進場，因而傳出讓警政署長陳國恩及台北市警局長邱豐光下台的聲浪。時過不久，這份警界大風吹名單出爐，雖然陳國恩調任國安局副局長、邱豐光調任警政署副署長，卻引發外界不一樣的解讀。