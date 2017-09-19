議員圍剿柯P 鄉民酸：垃圾不分藍綠

台北市議會19日開會，進行市長施政報告。國民黨議員向市長柯文哲抗議毒雞蛋問題。（記者方賓照攝）

2017-09-19 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今天下午到市議會進行施政報告，不過在報告前，議員紛紛進行權宜問題發言，不過難得不分藍、綠，議員「有志一同」的對柯P開砲，讓鄉民忍不住開酸「垃圾不分藍綠」。

柯文哲還未上台前，就遭到藍綠議員抗議、不給柯上備詢台，不論是世大運執行長蘇麗瓊離職，又或是毒雞蛋流竄全市事件，都有議員要求柯文哲道歉。

待議員發言時，議員們紛紛把握住「修理」柯P的機會，藍綠議員接棒開罵柯文哲，像是國民黨議員厲耿桂芳要求柯文哲罵王八蛋一事向市民道歉，另名藍營議員吳世正也批評柯文哲不檢討自己，市府一級首長走掉許多人、幾十年的公務生涯被柯說成要去有利可圖的地方，「不用道歉嗎？」而民進黨北市議員顏聖冠也就此事詢問柯，「你知道身邊多少人因為內鬥身心俱疲不想留在嗎？」

台北市議員王鴻薇則就毒蛋風波質疑柯政府「沒有作為」，他質疑，柯的施政報告中，完全沒有食安問題，「這是顧左右而言他、轉移焦點的報告」。

民進黨議員王世堅發言時，更是激動痛批柯文哲市政做得「荒腔走板、一事無程」，且還會「催捧紅色中國」、把自己神格化，並酸他是「政治版妙禪」。

對於藍綠議員圍剿柯P一事，鄉民見狀後也熱烈討論，紛紛回應說，「垃圾不分藍綠」、「團結了<--這才是柯的價值所在」、「真的不行我快吐了...」、「柯P從上任第一天就是照妖鏡」、「藍綠大和解！！」