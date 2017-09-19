中網軍又抹黑李凈瑜 救援大隊：考慮控告中國政府

中國網友在臉書貼出李與蕭的攬手影片，對此李明哲救援大隊再度發出聲明，譴責中國透過網路企圖對李凈瑜人格抹殺，不排除委請律師，控告中國政府。（圖擷取自臉書影片）

2017-09-19 11:50

〔記者彭琬馨／台北報導〕繼中媒爆料抹黑李明哲妻子李凈瑜與同行友人親密照後，中國網友也在臉書貼出李與蕭的攬手影片。李明哲救援大隊再度發出聲明，譴責中國透過網路企圖對李凈瑜人格抹殺，並澄清兩人是為了怕被監聽，李凈瑜才特別靠近蕭逸民；聲明呼籲，中國政府應立即制止國安單位的違法行為，澄清事實並公開道歉，否則救援大隊不排除委請律師，控告中國政府。

中國網友「劉凱華」昨晚間在臉書貼出「蕭逸民和李凈瑜挽手事件，前後完整打臉視頻！」、「李凈瑜挽男子逛街視頻」兩段影片。內容顯示李凈瑜、司改會申訴中心主任蕭逸民攬手、與另一男子進入銀行，中國網友在影片中質疑蕭逸民並未具備中國法律資格，卻以「從法律專業上來看」自稱，嘲諷這是以為「中國網友不懂法律」；影片內容也提到，李凈瑜已是有夫之婦還與蕭逸民勾搭，諷刺李凈瑜讓李明哲戴綠帽。影片上線至今已累積8千多次觀看紀錄。

李明哲救援大隊今早發出聲明強調，繼9月15日後，中國國安單位再度透過國安權力調閱中國移動門市的錄影畫面，透過網軍散佈。聲明強調，影片中李凈瑜一行人正忙著處理手機門號與聯絡官派律師，「直到要離開要闖過國安人員監控時，才有拉手緊跟的動作」。

李明哲救援大隊批評，中國國安單位全程監控李凈瑜行程，對於上述情況完全瞭解，仍然一再地透過網軍發動對李凈瑜的人格抹殺，還可能拿照片給李明哲看，試圖刺激李明哲的情緒；聲明呼籲，中國政府即刻制止國安單位的違法行為，懲處失職人員，澄清事實公開道歉，還李凈瑜與蕭逸民一個公道，否則李明哲救援大隊不排除委請律師，控告中國政府。

中國網友貼文影片