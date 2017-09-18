李明哲對比周泓旭案 被告權益差很大！

2017-09-18 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕台灣非政府組織工作者李明哲被中國指控「顛覆國家政權」，11日於湖南開庭，中國籍學生周泓旭的「共諜案」，15日也開庭，外界不免把這2起「國安問題」案件互相比較，但一比發現，台灣與中國在保障被告權益上有很大落差。

《中央社》報導，李明哲被中國限制人身自由至今已184天，11日開庭時，他數次坦承「散布惡意攻擊中國共產黨現行制度、中國政府的文章與言論，撰寫惡意抹黑制度的資料文字，意圖顛覆國家政權。」根據當天法院直播畫面，自稱是李明哲委任的張姓律師未多作辯護，僅多次陳述和詢問李的犯行，當庭放棄傳訊證人，也不爭執檢方的起訴證據。

民間司法改革基金會執行長、律師高榮志日前表示，張姓律師此舉等同自廢武功，甚至有瀆職之嫌，在台灣絕不可能發生。

至於涉「共諜案」的中生周泓旭，15日被台北地方法院依違反國家安全法，判處1年2月徒刑，可上訴。根據法院指出，周男在調查局詢問和檢察官訊問下，坦承全部犯行，但在庭上又否認，辯稱是調查員利用他對自由的渴求心理叫他認罪，周男的委任律師也說，周男是為追求自由，才聽調查員的勸告自白。

另外，在庭審後對當事人權益保障上，李明哲11日庭訊4小時後，被還押到長沙市的湖南省看守所，未來家屬能否會見，尚不得而知。

在周案方面，我國法務部4月提供的資料顯示，周男家屬有委託律台灣律師處理此案，律師當時到看守所會見周男已8次。在15日法官宣判後諭知解除禁見前，家屬可透過律師得知被告狀況，也可以探視為由申請來台處理此案。15日解除禁見後，代表周男家屬可申請來台探視。但根據陸委會資料顯示，周男家屬至今未提出申請。