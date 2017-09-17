近千人高喊「UN for Taiwan」台灣入聯大遊行紐約登場

台灣入聯大遊行今在紐約登場，隊伍沿途高喊「UN for Taiwan」。（台灣聯合國協進會提供）

2017-09-17 08:05

〔記者陳鈺馥／綜合報導〕在美國紐約舉行的台灣加入聯合國大遊行今日（美東時間16日下午3時）登場，有近千名台僑參與4公里遊行，隊伍自中國駐紐領事館前集結，步行至連聯合國總部大樓前廣場，沿途並高喊「UN for Taiwan」，訴求台灣加入聯合國。

台灣入聯大遊行由美國紐約地區的台僑與台灣聯合國協進會共同舉辦，並由台灣年輕人組成「KEEP TAIWAN FREE 」團體籌備，包含時代力量立委徐永明、民進黨立委張宏陸、余宛如3人，也赴美參與遊行支持台灣入聯。

前國防部長、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲表示，總統蔡英文應該可以國際記者會，向國際社會說明台灣入聯決心。

蔡明憲指出，台灣入聯是台灣民族解放運動，台灣人要自己發聲，讓全世界知道台灣不是中國的一部份，中國到處在國際上打壓台灣，強迫台灣默認屬於中國一省，台灣要透過加入聯合國，傳達出台灣人拒絕被中國併吞及統治的心聲。

蔡明憲強調，台灣入聯宣達團有4大目標，向美國國會議員及智庫、新聞界表達台灣人民有八成以上民意希望入聯；也要向聯合國反映，台灣人參觀聯合國總部，須拿中國核發的台胞證之不合理規定應取消。

他表示，宣達團拜訪了美國非政府組織自由之家，更到中國紐約領事館前表達抗議，要求立即無條件釋放李明哲。

他提及，入聯宣達團寄出兩封入聯公開信給聯合國秘書長，及所有聯合國會員國代表，信中強調中華人民共和國從未統治過台灣，台灣人民有參與聯合國的權利及義務。