各部會支出減！政院明年通過總預算 委辦費砍達4％

行政院新任院長賴清德（見圖）上任後，撤回前閣揆林全編製的明年度中央政府總預算案重新調整，今天上午經行政院院會通過。（記者叢昌瑾攝）

2017-09-14 11:41

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院新任院長賴清德上任後，撤回前閣揆林全編製的明年度中央政府總預算案重新調整，今天上午經行政院院會通過，因行政院決定明年替軍公教加薪3％，各部會通案撙節經常性支出117億元，包括刪減各機關人事費0.5%、委辦費4%、委辦費以外的業務費3%，導致不少部會明年的歲出規模因而減少。

另對國內團體的捐助與政府機關間補助也刪減（不含法律義務支出）3%、對地方政府補助（不含法律義務支出及一般性補助款）也砍3%。

歲入預算由原列1兆8,904億元，調整改列為1兆8,974億元，計增列70億元；歲出由原列之1兆9,850億元，調整改列為1兆9,918億元，計增列68億元。歲入歲出差短由原列之946億元，調整改列為944億元，計減列2億元；債務還本由原列之790億元，調整改列為792億元，計增列2億元，尚須融資調度財源合共1,736億元（占歲出8.7%），全數以舉借債務彌平。

另外，內政部、國防部、交通部等衡酌計畫執行策略及執行量能，也減列5億元。

行政院並新增補助勞工勞、健保經費10億元：因應基本工資自107年1月1日起由21,009元調整至22,000元（調漲991元），勞動部補助勞工參加勞工保險與就業保險經費及補助勞工與其眷屬參加全民健保經費，重估增列10億元。