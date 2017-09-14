給賴清德政治紅利？ 傳林全6月已決策加薪

行政院8日舉行新卸任院長交接典禮，新任行政院長賴清德（右）在副總統陳建仁（中）監交下，由卸任院長林全（左）手中接下印信。（資料照，記者劉信德攝）

2017-09-14 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕剛卸任閣揆的林全在7月下旬才宣布，因「評估相關經濟指標及我國財政狀況」，明年軍公教暫不調薪，但新任行政院長賴清德上任不到5天就推翻決策，宣布軍公教調薪3％。賴表示，他曾為此請教前閣揆林全，對方也支持軍公教加薪3％。媒體報導，林全在6月就已經評估可以調薪，但適逢內閣改組，就將政治紅利交給下任閣揆。

賴清德昨（13日）表示，這是經行政院通盤且審慎的討論之後決定的，已經討論好幾天。對問到調薪是否為選舉考量？賴清德說，主要是著眼經濟的發展，還有鼓舞士氣，這才是最主要的目的。

據《蘋果日報》報導，府方高層表示，林全編預算初期是參考5月前的經濟預測指標，但6月後各項經濟預測與經濟表現比上半年好，所以考量幫軍公教調薪，而且當時前瞻特別預算尚未通過，才暫緩調薪一事。府方高層說，現在剛好內閣改組撤回總預算案，就有機會幫軍公教加薪。

報導提到，知情人士指出，由於景氣長期看好，加薪早在高層間討論已久，軍公教加薪主要是為帶動薪資成長。