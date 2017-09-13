賴揆為軍公教加薪3％ 李彥秀質疑為政治決定

立法院國民黨團首席副書記長李彥秀質疑，行政院長賴清德軍公教加薪是為政治決定。（資料照，記者方賓照攝）

2017-09-13 12:11

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院長賴清德甫上任，就為軍公教帶來加薪3%的大禮。立法院國民黨團首席副書記長李彥秀表示，為軍公教合理加薪值得鼓勵，但行政院前院長林全才剛說不加薪，「賴神」一上任就髮夾彎，這到底是政治決定或專業評估，或是為弭平年金改革帶來的傷害？

國人薪資長期低迷不振，工商界大老先前也不斷放話政府先為軍公教加薪，工商界才會考慮跟進。而賴清德就任行政院長不到一週，昨晚即突襲式宣布軍公教明年加薪3%，是賴揆上任後第一個宣布之重大政策，引發不小的政治效應。

對此，李彥秀表示，賴清德為軍公教加薪值得鼓勵，能藉此機會帶動企業為勞工加薪，刺激國內經濟景氣及經濟成長。李彥秀話鋒一轉，林全才剛說不加薪，「賴神」一上任就髮夾彎，加薪的決定是否為政治決定或經過專業評估，以弭平年改後的傷害。

李彥秀表示，提醒賴神，過去年改對軍公教帶來的傷害，不是只有微調加薪3%就可彌補，嘉欣是否經過財務規劃、加3%是否足夠，都應經過專業評估。

李彥秀質疑，林全之前才說政府財務困難，如今賴揆髮夾彎，可見蔡政府一年來許多政策的決定，恐怕是政治高於專業，她感到遺憾，政府左手砍年金、右手加薪，此傷痕非短時間內所能彌補。