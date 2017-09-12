放他去跟阿共仔單挑…硬漢柯P哽咽批國安會、陸委會

2017-09-12 23:30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今晚接受電視專訪，談到日前去雙城論壇，其實講稿事先都有送到國安會，國安高層卻「已讀不回」，放他自己去跟阿共仔「單挑」，等到出事了，就拿這個來攻擊他。柯文哲坦言當時非常傷心，飛機才落地、艙門未開，打開LINE卻看到陸委會攻擊他的發言，差點飆淚！

柯文哲直言，不管世大運、雙城論壇，都不是台北市自己扛得起來，但「不管雙城論壇、世大運就放給台北市自己去處理，有時候想到實在是○○XX，這哪是台北是可以自己決定的。」

再談此事，柯文哲一度哽咽、無法言語。他認為，雙城論壇還是要辦，問題是成敗都要自己扛，沒有辦法讓所有人滿意。柯P說，除了兩岸關係如夫妻「床頭吵床尾和」，是脫稿演出，其餘一五新觀點、兩岸一家親都是在2015年時講過，且都有事先報給國安會，「我覺得滿悲哀、滿悲傷的。」

而世大運期間，柯文哲與國台辦交流局長黃文濤見面，他點名陸委會官員躲起來不願處理，只好台北市政府扛，給對方熱線，事先協商，避免雙方擦槍走火，柯P批評，「黃文濤哪是我要應付的，陸委會又不處理，放我自己弄就是這樣。」

柯文哲也透露與黃文濤協商內容，「我還跟他（指黃文濤）開玩笑說，不要搞到率隊回國就好，你該抗議還是抗議，國旗要搖你就認了，」畢竟60個場館遍及5縣市、時間有12天，他無法保證，不過很多衝突透過對話確實可避免。