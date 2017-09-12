滿意度6都第1 鄭文燦：府會合作、超越藍綠

2017-09-12 17:06

［記者陳昀／桃園報導］「天下雜誌」今天公布施政滿意度調查，桃園市長鄭文燦拿到全國第四、六都第一，他今天受訪時表示，他的哲學就是整合市府、市議會，超越藍綠壁壘，大家一起讓桃園更進步，加上他常走到第一線傾聽市民，大家都知道看到他，問題就會解決。

不過，「天下雜誌」今天也公佈蔡英文總統的施政滿意度，不滿意度超過六成，被問到是否擔心施政縣市被拖累，鄭文燦為蔡英文緩頰說，中央執政容易面對衝突，民調也可能不如意，但賴清德接任閣揆後，一定會以實事求是的精神克服困難，完成前行政院長林全先前的規劃案，賴清德的執政風格很務實，相關規劃案的預算、政策都會再做檢討，希望大家不要急著給他出作業。

鄭文燦說，民調對他來說是個肯定、激勵，桃園市進步很快，市民期待也高，因此他常參考其他五都做法，吸收好的，將完成城市轉型工作視為自己的責任。

鄭文燦表示，他的哲學是「要做事不要吵架、要建設不要口水」，整合政府、民間力量，也充分推動府會合作，超越藍綠壁壘，把桃園市視為「股份有限公司」，每個人都是股東，都有責任讓桃園進步快一點，獲得更多資源。

「要有市長的高度，也要有市民的角度！」鄭文燦說，解決問題的能力對市長來說很重要，因此他都站在第一線、一天當三天用，市民看到他就放心，知道他會解決問題。