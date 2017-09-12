民調攀高成綠營政治明星 林智堅：好還要更好

2017-09-12 16:11

［記者洪美秀／新竹報導］一份今年度的縣市首長施政滿意度調查今天出爐，新竹市長林智堅施政滿意度獲83.8％，全國排名第3名，更是綠營縣市首長第1名，已成綠營政治明星的林智堅說，市政工作沒有最好只有更好，會持續努力為市政打拚。有媒體詢問他對選總統的看法，林智堅停了1秒說，「別開玩笑了！」

林智堅在最新的一份民調中，施政滿意度是全第3名，僅次於連江縣長劉增應和花蓮縣長傅崐萁，名次也從就任第1年的全國18名，到第2年的第10名，今年第3年則獲得全國第3名，更是綠營縣市首長排名第1名，擠下已成為行政院長的台南市長賴清德和高雄市長陳菊，儼然綠營新起的政治明星。

對於這樣的民調解讀，林智堅感謝市民的肯定，認為這是市府團隊努力及市議會監督共同達成的成果，他說，市政工作首重市民有感的施政，像是路平政策、停車場再生計畫及城市市容整頓等，這些施政都獲得市民的認同。

對於跟新上任行政院長賴清德的關係，林智堅說，賴清德多次到新竹市，對竹市所提的各項前瞻基礎建設案也給予支持，他也會繼續努力爭取新竹漁人碼頭、新竹左岸景觀改善和新竹棒球場，及新竹大車站計畫的推動，讓市民更有感。

對於有媒體詢問已成綠營政治明星，甚至滿意度超過賴清德及高雄市長陳菊，林智堅強調，賴清德和陳菊都是他的政治前輩，兩人在台南市及高雄市的施政有目共睹，是他要學習努力的前輩。

至於對選總統的看法？林智堅停了1秒笑著說，「別開玩笑了」！現在只有努力把市政工作做好，讓市民更有榮譽感，以住在新竹市為榮。