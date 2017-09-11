場外陳抗 小英總統親主持東南亞技職專班開學

總統頒獎給優秀僑生，豎起大拇指稱讚。（圖：中山工商提供）

2017-09-11 14:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕僑務委員會東南亞技職專班開辦以來，首度舉辦聯合開學典禮，儘管場外有陳抗活動，總統蔡英文仍如期參加。她說政府積極推動「新南向政策」，就是希望深化跟東協及南亞國家的關係，僑生可扮演橋梁，台灣張開雙手歡迎僑生。

開學典禮在中山工商舉行，中山工商、高苑工商、三信家商、樹德家商及華德工家等五校校長及僑生共400多人參加。這也是該專班從民國85年開辦以來首度舉辦聯合開學，更是第一次由總統主持開學典禮，目的無非是凸顯對新南向政策的重視。

蔡英文致詞時指出，技職教育台灣在經濟起飛過程中，培養產業人才最重要的搖籃，「黑手變頭家」是過去台灣中小企業蓬勃發展的基礎，黑手能夠成為頭家的關鍵，就是因為擁有關鍵的技術，因此自她上任以來，一直強調技職教育是主流教育，她希望學校培養出產業需要的人才。

蔡英文希望未來能吸引更多東南亞的學子到台灣，她說，學生表現將是台灣「新南向政策」推廣的重要指標與支柱，同學畢業回國之後，可以扮演台商企業跟在地市場間的橋梁；或是選擇留下來，繼續攻讀更高的學位，並透過「評點配額制」取得就業機會，目前，已有超過2500位僑生使用這個新制度，在台灣順利找到工作，成為我國產業的生力軍。

蔡英文並頒獎給4名優秀優秀畢業僑生，包括尹國雄、郭家成、徐懷清和劉永芳，尹國雄現為新北市星龍企業社負責人，郭家成是新北市助政公司老闆，徐懷清則是台灣光寶科技公司高級工程師，劉永芳現為台中泰鑽泰緬料理餐廳負責人。

建教公司華東科技、華新科技及台灣典範半導體公司前來展示產品，蔡英文對機器人等相當感興趣，僑生親手做三色粉圓、蚵仔煎及彩妝技術，吸引小英總統目光，她還喝了僑生調製的奶茶，豎起大拇指稱讚。

小英總統對機器人很感興趣。（記者洪臣宏攝）

僑生的彩妝吸引小英總統目光。（記者洪臣宏攝）