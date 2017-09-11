李凈瑜致信李明哲「以你為榮」 盼中國法院轉交

李凈瑜致信李明哲。（前立委王麗萍提供）

2017-09-11 11:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕李明哲案現正在中國湖南岳陽中級人民法院「開庭審理中」。李明哲母親郭秀秦與李明哲妻李凈瑜現正在「法庭」內旁聽，據了解李凈瑜準備了書信與此案相關報導，希望透過中國法院轉交到李明哲手上，李凈瑜在信中鼓勵李明哲不要被擊敗，並表示以他為榮。

李明哲案今開庭審理，審理進行中。根據岳陽市中級人民法院官方微博，起訴書中指控，彭宇華和李明哲共同組織、策劃、實施顛覆國家政權、推翻社會組織制度，行為觸犯了中國刑法第105條第一款，2被告人均是首要分子，犯罪事實清楚，應以顛覆國家政權罪追究其刑事責任。

李明哲母親郭秀秦與李明哲妻李凈瑜現正在「法庭」內旁聽，前往中國支援李凈瑜的王麗萍透露，李凈瑜寫了一封書信，希望透過中國官署人員轉交給李明哲，盼順利交到李明哲手上。李凈瑜在信中鼓勵李明哲「不要被孤獨擊敗」，也告訴李明哲她「不承認中國法庭」，並表示以李明哲為榮。

王麗萍說，中國「法院」管理嚴密，滴水不漏，只有李母與李凈瑜，以及兩個台商協會名額進入旁聽，台灣陪同的人完全沒辦法進去，只能透過「一段一段的剪輯直播」持續關注進度。

李凈瑜致李明哲書信全文如下：

親愛的明哲：

全世界都在關心你。請你不要被孤獨所擊敗。錢的事情你不用顧慮，我會處理。但藥，我希望由台灣寄送給你，是你一向吃的藥，我才放心。我還帶來了這一段日子、國內外關心你的報導和評論，希望你能收到。最後，我愛你，從過去，到現在，及未來，李明哲，我以你為榮！！

PS：鄭重告訴你，我不承認這是法庭，我也不聘請任何律師，這是我從來一再向世界公告的，這是我為了營救你所做的事。

凈瑜 2017.9.11