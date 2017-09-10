發文「促統」引風波 許歷農：誓以餘年捍衛道理！

軍中尊稱「許老爹」的前國防部總政治作戰部主任許歷農又再臉書上PO文。（資料照，、記者劉信德攝）

2017-09-10 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕前「反共大將」、軍中尊稱「許老爹」的前國防部總政治作戰部主任許歷農日前在臉書PO出「我為什麼以前反共現在促統」文章一文，經媒體報導後引起風波，許歷農這次又在臉書上PO「高齡老人不得不再說幾句話」。

許歷農指出，他日前在臉書上PO出「我為什麼以前反共現在促統」一文，原本是抒發情懷，卻被媒體傳播到社會，引發一場風波，非常遺憾，謝謝支持和謾罵的朋友，讓他一把年紀還能體會人性的另一面。

許歷農透露，為何會反共現在卻促統，他指出，現在的他年將百歲，也知道來日不多，沒有任何心理負擔，不求官、不求職、不求名、不求利，單純的以天理良心，求全國同胞能富裕。

許歷農話鋒一轉說：「我非常同情反對我的朋友們，你們有政治理想，有官位、有事業，求政治光環，生活待遇，今天你不這麼說，說得不夠大聲、說得不夠尖銳，說得不夠讓人驚心動魄，明天你的政治前途就會受到影響，甚至不再有說話的平台！」

許歷農說，知道很多人還會找理由指責他，但他年紀大了，沒精神和大家糾纏，他都當作沒有好了。許歷農最後也強調：「我再說一遍，我誓以餘年為捍衛道理而奮鬥到底！」