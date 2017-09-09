婆媳不同調？傳李母籲李明哲「向祖國道歉就可回來」

2017-09-09 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕我國人權工作者李明哲遭中國以涉嫌「顛覆國家政權罪」起訴，將於下週一（11日）在中國湖南省開庭審判，其妻李凈瑜明將赴中，李明哲的母親也會前往，據悉婆媳2人此去並非同行，外傳她們之所以不同調，背後部分原因是中國從中策動，而李妻友人，民進黨前立委王麗萍更爆料指出，李案發生時，李母便曾說李明哲務必「直接向祖國道歉認錯」就可以回來。

綜合媒體報導，由於李母與李明哲夫妻政治立場相異，李凈瑜更直言其為1個80幾歲，具有強烈中國情懷的老太太，擔心她此去會在中國法庭上演1齣「向祖國道歉」的羞辱鬧劇。李凈瑜明言，自己的確有寫一封私訊給陸委會副主委邱垂正，希望能力挽狂瀾，阻止上述鬧劇發生。

報導轉述王麗萍說法指出，李案發生後一直都由李凈瑜個人來處理事件，但現在李母也要同去，目前機票等部分手續已由陸委會處理中，至於隨行人員能否順利陪同李凈瑜入境現在尚未明朗，可能要等到傍晚才會有更明確的消息傳出。

中國維權律師受《自由亞洲電台》訪問時指出，這是中共一貫的分化手法，利用李凈瑜婆媳之間的矛盾，爭取肯聽話乖乖配合的人。受訪律師強調，中國當局肯定知道誰比較好爭取，「如果婆婆同意勸他（李明哲），那就讓婆婆去跟他見面」該名律師說，「那個不配合的（指李凈瑜），當局就不會讓她去搗亂」。

對此，總統府發言人林鶴明今指出「救人第一」，強調政府正盡一切力量，協助家屬並與各界合作，務求讓林明哲能早日平安返台。林鶴明說，李明哲身為台灣的國民，是政府的責任，將在維護國家尊嚴的前提下，確保其人身安全並讓他盡速平安返國。