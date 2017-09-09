144億造12艘 「海巡版」沱江艦預留飛彈空間

行政院核定12艘「海巡版」沱江軍艦的建造計畫及經費。圖為海軍版的沱江艦（記者羅添斌攝）

2017-09-09 13:16

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院已通過海巡署所提的「籌建海巡艦艇發展計畫」，海軍「沱江級」軍艦確定將出現「海巡版」，資深政府官員今天說，海巡署籌建12艘600噸級雙船體海巡艦，政院已核定總經費為144億4778萬5千元，自明年起以9年為期辦理，明年度編列第1年經費9億4027萬5千元。

官員說，600噸雙船體海巡艦，就是以600噸的海軍「沱江艦」原型艦為設計藍本，並且保留艦上的武器系統空間，未來在國家情勢需要時，可隨時加裝雄二及雄三反艦飛彈，加入捍衛台海安全的行列。

對於部分人士認為，雙船體的沱江級艦，船體設計恐無法因應海巡執法使用，認為海巡艦艇執法時難以避免要與違法漁船，或是侵入我方海域的他國船艦碰撞，但官員說，海巡採用沱江級軍艦的設計，是看上沱江級艦具有快速部署的優點，海上速度可超過40節，能在發生突發事件時，快速抵達相關海域。

官員說，海巡版本的沱江級艦，使用的是沱江艦的原型艦版本，不會像海軍版的沱江艦一樣，艦上要載滿各式武器系統，海巡任務比較單純，相對的可以空出很多空間，速度也快很多。

另為達到「平戰轉換」任務，600噸級海巡艦將預留武器及導控系統迅速加裝的能量，以符平戰轉換需求。