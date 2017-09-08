與銀髮族共進午餐卻低頭猛吃 柯P這一幕讓網友笑翻

柯文哲拍照都捨不得放下手中吃剩一半的香蕉。（圖截自《三立新聞網》YouTube）

2017-09-08 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲為尋求明年市長連任，除了擁有廣大的年輕族群支持者以外，近日也努力打進「銀髮圈」，特地找時間和阿公、阿嬤們一起吃午餐，而柯文哲吃飯的速度依然很快，一度忘了要和身旁的阿公阿嬤聊天。另外有網友注意到，柯文哲在飯後與阿公、阿嬤拍照時，還把吃到一半的香蕉握在手裡，這一幕也讓網友笑翻，直呼「不會有人搶走香蕉的啊，柯p不用一直拿著 XD」。

柯文哲曾在臉書發文，表示他可以在短短6分半吃完一個便當，因為過去在台大醫院擔任外科醫師時，手術與手術之間，工友進來清掃消毒手術房的時間約只有6分半，因此讓他養成了「6分半吃便當」的功力。《三立新聞》報導，柯文哲與銀髮族們聚餐時，似乎忘記這頓飯是與老人家們「培養感情」，又自顧自地低頭猛吃，直到幕僚提醒他才稍微放慢速度，還不好意思說了「哎呀，我吃飯很快。」

另外，有PTT網友發現亮點，柯文哲在拍照時，手裡卻捨不得放下「吃剩一半香蕉」，這一幕也讓網友笑翻，紛紛留言「為什麼要拿吃一半的香蕉拍照啦 ＸＤ」、「拍照還把吃到一半的香蕉握在手裡 XDD 笑死」、「不會有人搶走香蕉的啊 柯p不用一直拿著 XD」、「他很喜歡吃香蕉啊，世大運去慰問警察時就想拿過來吃了」、「又是香蕉」。