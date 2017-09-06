連勝文質疑顧立雄掌金管會 他拿「台北噴石油」反酸！

2017-09-06 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕本報日前獨家報導，賴清德組閣，金管會主委一職，將由現任不當黨產處理委員會主委顧立雄接任。國民黨立委曾銘宗直言，「太好笑了」，一點都不合適；中央委員連勝文則質疑，此一人事佈局，是「恐嚇逼迫金融業向執政黨進貢」。對此，民進黨立委林俊憲今撰文回擊！

臉書粉專「林俊憲」表示，顧立雄適合掌管金管會與否，「上過八堂金融課的財經專家連公子」也說話了。林俊憲指出，曾銘宗稱顧為司法專業，卻要擔任金管會主委，「等於街上隨便抓一個人來都可以當金管會主委，是藐視金融專業」。林俊憲質疑，前行政院長陳沖是台大法律碩士，過去也曾任金融界多項要職、當過金管會主委，難道「這是路人甲乙丙？」

林俊憲接著提到，連勝文輔大法律系畢業後，又赴哥倫比亞大學取得法學碩士學位，後來任職於國際金融公司，發揮金融專業，未料選舉時，「瞎話百出，一席『台北噴石油論』笑破人大牙」，不僅如此，去了趙少康節目，「回答自由貿易協定的相關問題時又是一塌糊塗，從此成為笑柄」。林俊憲調侃，「看來曾委員應該是對連勝文的案例印象非常深刻，才會有此感嘆」。

2014年7月25日，代表藍營角逐台北市長的參選人連勝文，接受談話性節目主持人沈春華專訪時曾提及，北市很多問題無法解決，問題出在財政，並口出「第二天起來台北市政府門口突然噴出石油來」，一度引起網友熱議。