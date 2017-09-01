外國選手堅稱「台灣就是台灣」 反遭網媒諷：台獨份子

2017-09-01 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕2017台北世大運風光落幕，除了選手們的精采表現外，「中華台北」與國旗等議題也再度受到討論。以政治惡搞影片出名，自詡為中華民國「官媒」的「眼球中央電視台」，也藉此機會，訪問外國選手對我國國名及國旗的看法。

「眼球中央電視台」前往林口世大運選手村街訪外國選手，當被問到青天白日滿地紅的國旗代表哪個國家時，大部分的人都回答「台灣」，但主持人反倒說，「這面旗幟代表的是中國，中華民國（Republican of china）」。

主持人接著秀出五星旗和中華民國國旗，問說哪個才是代表中國時，多數人不意外的選擇五星旗，這時主持人則解釋，「根據一個中國原則及我國憲法，當你站在這裡，青天白日滿地紅才是唯一合法的中國政權。」

諷刺的是，有外國選手不認同這樣的說法，強調「台灣就是台灣」，還大讚「台灣NO.1」，反被主持人視網膜打成「台獨份子」。最後，當主持人解釋，我們不同於中國，但當我們要更改憲法或國號時，中國就會宣稱要對我們開戰，外國選手瞬間充滿黑人問號。

影片引起網友迴響，留言表示，「反諷個屁，我中華民國憲法就是這樣」、「沒錯~台灣只是地名而已，我國叫中華民國 不叫台灣XDDDD」、「中華民國又還沒有滅亡 中共是竊占領土，KMT會去剿賊的」、「正統的教育不能等」。有網友擔心這樣是否會誤導外國人，「眼球中央電視台」強調，事後都有向對方解釋歷史淵源，「但實際上這一點都不誤導人」。