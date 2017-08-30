美眾議院訪問團抵台 主席羅伊斯：盼合作更密切

2017-08-30 17:24

［記者謝武雄／桃園報導］美國聯邦眾議院外交委員會訪問團，在主席羅伊斯（Ed Royce）帶領下，今天中午抵達台灣，桃園市長鄭文燦前往接機，中午在華航諾富特飯店設宴款待。鄭文燦表示，今年7月訪美時，受到羅伊斯及加州政界領袖熱情歡迎，並在羅伊斯協助下，完成多項外交成果；羅伊斯表示，台灣是加州第4大貿易夥伴，在美國對台免簽後，台美間旅運量增加3成，未來將透過彼此更密切的合作，為雙方提供更多的就業機會，讓經濟加速成長。

美國聯邦眾議院外交委員會訪問團成員除羅伊斯，還有外交委員會「亞太小組」主席游賀（Ted Yoho）、聯邦眾議員貝拉（Ami Bera）、鞏薩蕾（Jenniffer Gonzalez）、外交委員會首席經濟顧問蘇思年（Nien Su）、外交委員會共和黨亞太事務專業幕僚蘇擷瓅（Shelley Su）、外交委員會共和黨新聞主任麥喬智（Audra McGeorge）、外交委員會亞太小組民主黨幕僚長麥唐諾（Don MacDonald）。

鄭文燦說，7月訪美時，在羅伊斯協助下，與姊妹市聖貝納迪諾郡（San Bernadino County）、安大略國際機場、桃園國際機場，共同簽署「台美推動機場城市交流聯合聲明」；目前華航在加州除舊金山、洛杉磯，也在評估增設安大略國際機場航點，期盼帶給旅客更多方便。

羅伊斯表示，期盼桃園國際機場與加州的機場能有更多的班次，安大略國際機場鄰近橘郡、河濱郡、聖貝納迪諾郡及東洛杉磯郡等地，這些地區有非常多華裔美國人在此居住，在貨運及民航方面，都希望能夠有再更進一步合作的可能。