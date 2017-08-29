曾銘宗為缺席嗆辭職 王定宇勸「這事不必守信用」

2017-08-29 10:09

〔記者鄭鴻達／台北報導〕前瞻基礎建設計畫第一期預算表決大戰方興未艾，由於立法院國民黨團立委日前動員情況不理想，黨團副書記長曾銘宗昨悲憤怒嗆若大家都不來就辭立委。對此，民進黨立委王定宇緩頰勸道「希望他在這件事不必守信用」，為黨內同仁遲到早退就辭立委，實在太可惜。

立法院前瞻預算不斷電表決昨日上午開戰，直到今日凌晨5時才休息，9時又再度開議，由於日前國民黨籍立委出席情況不甚理想，讓曾銘宗在黨團大會拍桌怒嗆，揚言黨團出席狀況若不改善，今日就要辭立委，黨團書記長林為洲也對缺席情況表示將送黨紀處理。

對此，林為洲說，黨團內有不同意見是正常的，要凝聚共識，立委們在各自選區有不同考量，但非主因而在野黨的核心功能與價值，就是要思考如何達成監督的目標，希望黨團成員能共同思考，黨中央也友表示希望這幾天黨團成員都能團結一致、行動一致。

王定宇則奉勸國民黨，表示杯葛抗爭是要為了溝通，若反而變成目的，就會讓國會空轉，不只對國家沒助益，對政黨自身發展也沒幫助。王定宇也勸曾銘宗，希望曾在辭職一事不必守信用，表示若因為黨內同仁遲到、早退就辭去立委一職，這樣就太可惜了。

曾銘宗受訪表示，會這樣說是因為過去有段時間國民黨團動員情況不佳，昨天才因此在黨團大會為大家發出這樣的聲音，而昨日已有全員到齊，情況應該會改善，目前黨中央希望立委們以把關前瞻預算為重，選區跑攤、政論節目應先暫擱，為全民看緊荷包。