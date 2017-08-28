駐泰代表處新址多負評 童振源接下燙手山芋

2017-08-28 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕我國駐泰國代表處去年斥資3億多新台幣，在曼谷市北部購買一棟中古大樓作為新辦公地點，但距離現址達26公里，交通不便且生活機能差，引發諸多爭議。新任駐泰代表童振源已成立小組設法解決。

據中央社報導，駐泰國代表處目前承租泰國大象集團的帝國大廈20樓作為辦公地點，大樓位於市中心，交通便利，周邊有許多外國使館。與台北市相較，如果代表處現址在中山區，新址大約在26公里以外的地方，大約是台北市到桃園市的距離。

旅居泰國逾30年的泰國台灣商會聯合總會長劉樹添認為，各台商社團大多臨近曼谷市中心，但新址卻遠離市中心，未來無論是洽公或舉辦活動，一定相當不便。

泰國全僑民主和平聯盟理事長陳明芳說，新址所在地位於曼谷廊曼區的高速公路旁，這條公路是泰國東北部和北部民眾往來曼谷市中心的要道，也是曼谷市區最壅塞的路段之一，將來民眾在洽公往返所花費的時間勢必大增。

在2015年擔任台灣會館主席的蘇林妙芬也說，代表處沒有考量到交通的問題，不論是員工上下班亦或是民眾赴泰旅遊辦理文件時，都不是很方便。

對於選址引發的諸多爭議，外交部卻稱在舉辦說明會以及邀請僑胞實地參訪後，獲得僑胞的認同。外交部表示，去年舉辦僑團實地考察參訪後，「僑界人士咸表認同」，未再度接獲僑界的反對意見。然而，一名不願具名的外交部官員卻透露，曾有官員以新址交通不便、價格不合理為由，表達反對意見，卻未被時任駐泰代表謝武樵採納。

新任駐泰國代表童振源於7月22日就任後，隔天隨即前往代表處新址實地瞭解情況。他指出，當地周邊的生活機能和交通狀況確實不太理想，已成立小組設法解決。

童振源表示，目前尚待外交部核准經費，盼往後能以交通接駁車來服務僑胞和代表處工作人員。