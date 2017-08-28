談年改 李來希︰跟郭台銘、張忠謀比 我是窮人

2017-08-28 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕世大運開幕遭反年改團體鬧場，一度使各國選手無法進場，全國公務人員協會理事長李來希今受訪時表示，軍公教是尊嚴的個體，卻被當成鬥爭的工具，聲稱他將籌組「錯誤政策受害人團結聯盟」，甚至針對年改問題揚言「若你用來希的薪水跟郭台銘、張忠謀比，我就是窮人啊！」

李聲稱將籌組「錯誤政策受害人團結聯盟」

李來希接受《蘋果LIVE x DJ金寶》專訪指出，「錯誤政策比貪污更可怕！」強調他十分盼望國家能回到正軌，現在每個黨都利益掛勾，國民黨將軍公教當成選票的工具，民進黨則把他們是為鬥爭的工具、攻擊的目標，直言本來軍公教是有尊嚴的個體，卻被「工具化」，相當不滿。

李來希表示，台灣領導階層出了問題，領很少不是軍公教的錯，而是低薪的問題，直言都是「錯誤政策導致低薪的結果」，而這錯誤的政策正是「一例一休」，因此，他將籌組「錯誤政策受害人團結聯盟」，期望國家能回到正軌。

而被問到「閉幕式是否也會有抗議？」李來希並未直接回答，只說開幕、閉幕不是他辦的，但向來支持求助無門的人民，都可以走上街頭，「你該慶幸這國家還是民主法治的國家，才會容許民眾走上街頭」。

另外，李來希透露，年改後他個人1個月少了3萬7千元左右，但他認為不是錢的多少的問題，「不能仇富，按制度來按制度走，如果賺多要被敵視，那國家就沒有向上進步力！」直言退休金高低是根據所得而來，「若是正常國家就不會拿低所得勞工跟高階公務人員比較，這是不倫不類，若你用來希的薪水跟郭台銘、張忠謀比，我就是窮人啊！」

此專訪讓網友罵聲連連，留言表示「聽你在放屁」、「別在那裡什麼年輕人的，硬拗」、「你可以滾了嗎？」