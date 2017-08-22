藍營前瞻預算萬案杯葛 綠：協商不成就表決

2017-08-22 17:47

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對「前瞻基礎建設第一期特別預算案」，立院國民黨團祭出案海戰術，對預算案提出10421項提案杯葛，總提案數更多達10658案。民進黨團書記長李俊俋今受訪表示，若明朝野協商（23日）仍無共識，週四（24日）就送進院會表決，對於一萬多項提案，屆時民進黨團自有辦法處理，目標就是31日前完成審查。

立法院召開本會期第三次臨時會。立法院長蘇嘉全今召集「前瞻基礎建設第一期預算案」朝野協商，因有萬提案須時間編印，待明上午9時半繼續協商。會中國民黨團堅持要一案一案討論，拒絕包裹表決，朝野對後續如何審查的程序問題爭執不休，協商無共識。

李俊俋表示，立院本來就要監督預算，「最重要的是不要搞的都沒辦法運作」，國民黨號稱提10421案，再整理、印不出有何意義？一萬多案就是沒辦法審完。

李俊俋也指出，自1999年至今有20次特別預算案，當時協商都有一定結論與進展，刪減額度都不高，馬政府「振興經濟跨大公共建設特別預算案」（4年5千億元）預算編列及立法院通過審查數看，3個年度的預算刪減比例都不到1%。

李也強調，包括總預算送到院會表決時都是以「項」為單位，國民黨團卻要求到「目」，請國民黨團不要亂解釋議事規則，立法院是監督行政部門的地方，不是把自己綁死，未來此例一開，未來立法院永無寧日。