農委會拒提高地方捕蜂蛇預算 消防員丟蜂窩活蛇

2017-08-22 17:42

〔記者吳欣恬／台北報導〕消防員工作權益促進會今天下午從行政院步行到農委會，抗議農委會不願提高對地方縣市捕蜂捉蛇業務的補助預算，一言不合，還將塑膠罐中的活蛇和蜂窩丟向出面溝通的林務局副局長楊宏志。

消防員工作權益促進會要求農委會增加給縣市捕蜂抓蛇的補助經費，提高到至少8成，並要求消防署承諾公告自明年1月1日起拒絕捕蜂抓蛇勤務。

林務局副局長楊宏志回應指出，已研擬委託民間執行捕蜂捉蛇業務的「地方政府（捕蜂捉蛇）勞務採購開口契約參考範本」和「各直轄市、縣（市）政府辦理捕蜂捉蛇開口契約注意事項」，上個月也已提送補助計畫，除了桃園市、高雄市由義消執行，澎湖縣由農政和消防單位分工，不需經費補助，其他縣市以每件4千元計算，農委會計畫補助3至5成，經費正由國發會審理中。

楊宏志也說，如果依據消防員工作權益促進會所的要求，增加補助比例至8成或全額，3年合計所需經費將由3.9億元爆增至破10億元，恐對政府財政產生排擠。

楊宏志強調，捕蜂捉蛇業務為地方政府自治事項，應由地方政府統籌分配編列預算執行，農委會僅能協助編列預算補助輔導，不能涉及。如果地方消防局依地方採購法，經公開透明的招標程序，得標捕蜂捉蛇的業務，農委會也不會插手。

楊宏志指出，截至8月20日止，僅剩下新竹縣、新竹市、苗栗縣以及嘉義市等4縣市仍由消防單位負責捕蜂捉蛇業務，台南市、台東縣、花蓮縣、基隆市以及馬祖尚在協調中，其他包括桃園市、高雄市以及澎湖縣等縣市都已協調完成。