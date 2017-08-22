幕僚衝辦公室問FB留言 柯P反應超爆笑

劉奕霆透露，幕僚們和柯文哲確認此留言是否本人親回，沒想到柯文哲的反應相當淡定。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-08-22 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕反年改團體在世大運開幕鬧場，影響各國代表團進場，有網友在台北市長柯文哲的臉書上嗆聲問：「請你告訴台北市民，誰是王八蛋？沒想到柯文哲的帳號回：「你和那些反年改團體」在網路上發酵，當幕僚緊張的衝進柯文哲辦公室，告知這件事，並詢問柯文哲是否有回應留言，沒想到柯文哲相當淡定。

台北市長柯文哲前天（20日）在記者會提到反年改團體的行為，脫口罵了「王八蛋」，引發網友在柯文哲臉書粉絲專頁嗆聲，問他「請你告訴台北市民，誰是王八蛋？」沒想到柯文哲的帳號回覆：「你和那些反年改團體」。

柯文哲的留言才一回覆，開始吸引很多網友按讚留言，昨下午按讚人數已破10萬，在網路上引起熱烈討論，媒體也向北市府求證是否為柯文哲本人回的。台北市政府發言人劉奕霆後來也證實是柯文哲回覆留言。

《民報》報導，劉奕霆透露，當天管理臉書的同仁否認他有回覆留言，幕僚們轉向和柯文哲確認此留言是否本人親回，沒想到柯文哲的反應相當淡定，回答「對啊，怎麼了嗎？」

劉奕霆說，柯文哲每天有空都會主動上臉書，看網友給他的留言，他每篇發文都是親自審閱過才會PO文，柯文哲認為，自己身為一個國民，對國家有任何的意見，都會主動發言。