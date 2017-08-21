台中市青年會議市政報告 青年代表問政很犀利

第2屆青年事務審議會青年代表在會議後大合照。（記者歐素美攝）

2017-08-21 16:28

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府今天召開第2屆青年事務審議會第一次會議，與會青年代表發言犀利，有人關心世大運抗議事件是否會在2018花博及2019東亞青運重演？還有市府與港務公司的合作發展等；台中市長林佳龍表示，市府會以最嚴重的劇本最好危機應變，並記取世大運教訓，做好花博及東亞青運的維安工作，並強調港市合一是長期目標，目前以港市合作為主，投資物流中心計畫雖失敗，但三井outlet成功投資台中港，讓大家看到了希望。

第2屆青年事務審議會第一次會議今天在舊縣議會召開，林佳龍市長進行施政報告時強調青年教育的養成是當前市政的重點，市府除推動8年50億改善教育環境，並推動摘星計畫、青年加農、青年住宅及托育一條龍等政策，讓年輕人願意留在或移居台中，實現夢想。

在與市長對談中，青年代表林佳儀「搶頭香」詢問市長，台北世大運因反年改抗議而導致選手無法入場，市府明年將舉辦世界花博，針對維安問題有無相關因應措施？

林佳龍表示，針對世大運維安問題，第一線的維安人員與台北市警察局、警政署之間的警政系統是否狀況外，入夜後煙霧彈是否為恐怖份子攻擊或核生化攻擊？現場情境的判斷及訊息的掌握很重要，必需以「最嚴重的劇本做好危機的應變，不能只是碰運氣」，市府除派員觀摩這次世大運維安計畫，並將記取教訓，希望明年花博及後年東亞青運能做好維安工作。

青年代表陳顗勻則關心市府計畫與台中港務分公司合開物流中心的計畫進度；林佳龍表示，市府原本要投資2500萬，與台中港務分公司合作成立物流中心，因港務公司前身為港務局，面臨轉型及是否與民爭利等問題，加上增資不順利，市府才結束投資，但並未損失，物流中心雖失敗，但三井outlet成功投資台中港，並於今天動土，為港市合作跨出第一步。

此外，與會青年代表並關心轉型正義問題，要求教官在2021年如期退出校園；青年事務審議會的定位；市地重劃爭議；改善消防隊的冷氣等設備；議員每年的建設經費運用應透明化；豐原區的發展及如何改善薪資等問題。

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