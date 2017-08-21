世大運開幕式遭鬧場 關鍵「四大主角」全現形？

2017-08-21 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕台北世大運19日晚間在台北田徑場舉行開幕典禮，卻遭反年改團體闖入搗亂，不但擋住車輛出入口，還丟擲煙霧彈，甚至毆傷員警，導致各國選手進場受阻，事件也引起外界撻伐。常評論台灣時事的臉書粉專「台灣賦格」，PO出一張圖指出，世大運鬧場的兇手並非只有反年改團體，還有其他3大幫兇。

「台灣賦格」在臉書寫道，「年改鬧場，四大主角現形」，並點名包含「中國、中國國民黨、李來希、北市警局長邱豐光」。「台灣賦格」諷刺的說，中國的心態就是「打一個是一個，反正死的是台灣人」；「台灣賦格」更酸中國國民黨是「法案能拖就拖，民生不關他的事」。

針對全國公務人員協會理事長李來希，「台灣賦格」點評，「暴力事件跟他無關，都自發行為，他只是純路過」；而針對台北市警察局長邱豐光，「台灣賦格」則暗酸，「反年改有好多警察前輩，不太方便處理．．．？」

該圖片引起網友討論，紛紛留言，「原來我們繳的稅，就是養這些沒有國家認同的人嗎？」、「讓世大運現場反年金人士的年金歸零，讓米蟲有機會工作好好當人。米蟲養久了會變害蟲，害蟲吃飽了沒事幹就整天搞破壞」、「能撈就撈，能混就混」、「為了自己的利益，損傷國家形象的人，讓人瞧不起！」