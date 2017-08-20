國民黨地方黨部主委直選案 全代會核備通過有但書

2017-08-20 14:03

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨全代會下午通過核備「直轄市縣市委員會主任委員直選辦法及組織規程修正案」，為地方黨部主委由現行黨中央派任，改為黨員直選奠定遊戲規則，預定9月中旬辦理公告、10月中旬投票；但隨即又決議通過一份由522位黨代表連署的臨時提案，授權黨中央可以因地制宜、分階段實施。換言之，國民黨首次由黨員投票產生的地方主委，將不會全面實施。

雖然辦法內容係採地方黨部主委全面直選規劃，除非無人登記參選，才由黨中央派任代理主委，但在日前傳出有黨代表連署，以避免影響部分直轄市、縣市長選舉考量為由，要提案授權黨中央分階段實施的訊息後，新主席吳敦義日前接受媒體專訪時，以國民黨不必「自綁手腳」表態回應。

吳敦義8月底將先派任所有地方黨部主委，然後組發會再評估公布有哪些縣市黨部優先推動直選，哪些縣市黨部暫緩實施，部分要直選的地方黨部，將於10月中旬投票產生新主委，預定11月上任。

為了配合地方主委直選案，國民黨全代會隨後也通過黨章修正案，除增訂地方黨部主委任期兩年，出缺不予補選，並特別另增訂「新住民條款」，比照榮民、身心障礙、原住民等族群，給予黨代表、中央委員席次分別5席與3席的保障名額。

根據辦法規定，未來登記參選地方黨部主委的資格，必須入黨或回復黨籍連續滿2年以上，曾任直轄市、縣市委員會委員、評議委員、鄉鎮市區黨部主委（常委）、紀律委員會常委等職務，並符合「排黑條款」規定，才具有候選人登記資格，而且參選者除須繳交選務作業費，為了維持地方黨部運作，除了黨中央所負擔的地方人事及業務費外，必須繳交兩年保證金，做為地方黨部黨務經費之用，未當選者將退還，至於金額將另行訂定。