吳萬固撇清世大運滋事案：是選手自己不要進場

吳萬固說，高音汽笛器具完整沒拆封。（記者張聰秋攝）

2017-08-20 12:48

〔記者張聰秋／和美報導〕因世大運場外滋事案，接受警方偵訊的彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固，上午在其彰化縣和美鎮住家，接受本報記者訪問時，對於這起滋事案件，他撇清責任並不斷強調，是以「證人」的身分接受調查，場外鳴放高音汽笛，也不是他們做的，他們只是持寫著中英字的看板，表達反年金的訴求，希望國際媒體關注反年金改革的訴求，選手為何延後進場，他們不清楚，更與他們無關。

7年前從彰化縣消防局和美分隊分隊長退休的吳萬固，目前擔任和美鎮竹營里長，對於年金改革的抗議幾乎無役不與，多次在各種公開場合，對總統蔡英文推動政策，提出不同主張，執著的想法和言論，躍上媒體版面，引發爭議。

今天清晨，從台北返回和美住家兼服務處的吳萬固，一整夜沒有闔眼，受訪時表示，會在國際賽事出現，既為台灣國家選手加油，也為反年改的訴求，希望引起國際媒體的關注，現場他們沒有阻擋選手進場，「選手沒有進場跟我們沒有關係」，他們陳抗的位置並非選手進場的位置。

吳萬固說，他們帶中英文看板，喊的只是「中華隊」加油」，沒有喊其他口號，高音汽笛器具完整沒拆封，看板內容大概是控訴不當年改對他們造成的傷害，目的是要把他們的心聲訴諸國際媒體，讓國際媒體知道政府對他們這群公教人員的追殺。

吳萬固表示，警方蒐證影帶，裡面的人都不是他們反年改團體，他們沒有阻撓和影響選手進場，是選手自己不要進場，為何不進場，原因他們不知道，總之就是跟他們陳抗沒有直接關係。

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