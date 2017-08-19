被指挾怨報復陳金德 余天回應了...

余天說，自己是每個人能幫就幫。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-08-19 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕815全台大跳電，隔天民進黨地方黨部主委聯誼會會長余天，向總統蔡英文表示，只有經濟部長下台，中油、台電沒有人下台恐怕很難交代。當時中油董事長陳金德受訪說，類似派系鬥爭看多了，昨天他也宣布請辭。有媒體報導，中油高層爆料，指余天要陳金德下台，是因關說不成，挾怨報復。對此余天做出解釋並回應，自己是每個人能幫就幫。

《中國時報》報導，未具名的中油高層爆料，去年余天曾介入中油人事案，當時中油子公司中美和石化前董事長林勝益任期屆滿，陳金德要調他到美國分公司，林勝益不願意，求助余天，余要求陳金德，讓林勝益升任總公司副總，被陳拒絕。此外，已熄燈的高雄煉油廠土地要進行污染整治，余天今年帶著環保業者拜訪陳金德，要求讓業者承包工程，陳也冷處理。這名高層說，815大停電後，余天要人下台負責，是在挾怨報復。

對此，余天受訪表示，自己哪有分派系，哪個沒幫他們站台，每個人能幫就幫。對於幫林勝益關說不要調去美國的傳聞，他解釋「這是選民服務」，當時林表示，媽媽已高齡90幾歲，調去美國就沒人照顧，林希望不要被調，甚至可以降職，所以他先打給市長陳菊，再打給陳董，但陳董說不能不去。余天強調，自己能做的就是這樣，也不是關說。

余天也否認帶業者到中油是為了利益，表示當時因為有朋友透露，有管道可以買到便宜的石油，他聽到這個好消息，就帶他們去找陳董，但陳董則說已經簽約，沒辦法改。