遭徐永明指向球員施壓 體育署長回應了

對於立委徐永明指體育署打電話向球員施壓，體育署長林德福則強調絕無此事。（資料照，記者陳奕全攝）

2017-08-17 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委徐永明昨在臉書表示，體育署私下打電話向職棒球員工會的成員施壓，昨上午才針對2017經典賽檢討及宣佈球員工會理監事會議決議召開記者會，下午就有球員工會幹部接到體育署「關心」的電話，徐永明也怒批體育署「正事不幹當棒協打手，私下施壓球員很在行」。對此，體育署長林德福則表示，「絕無如立委所言，有騷擾球員或施壓的情況。」

徐永明昨下午在臉書PO文表示，指出體育署跟棒協在球員工會理監事會議上假裝配合接受、釋出善意，但下午竟弄起體育白色恐怖騷擾球員，怒批體育署「不要狗改不了吃屎，正事不幹當棒協打手」。

徐永明表示，昨天下午職棒球員工會幹部陸續接到體育署關愛電話，根本不顧球員晚上還有比賽需要準備，而原因竟是體育署長交辦底下要向球員了解、求證工會所做不配合棒協主辦比賽的決議是否符合流程、是否屬實，質疑工會的正當性跟合法性。徐永明更痛批，「體育署管體育協會管不好，私下施壓球員很在行」，難道棒協做的決議，體育署也會分別打給棒協理監事關心嗎？

據《中央社》報導，對此林德福表示，他是聽聞記者會上，球員工會發言人趙子維說，包含林智勝、高國輝與胡金龍等工會幹部曾在球員工會理監事會議上表達要抵制與棒協合作的國際賽事，他對此感到不解才會請人打電話向林智勝、高國輝與胡金龍等3名球員求證；而林智勝與高國輝都表示個人不曾說要抵制，胡金龍則是未接電話。林德福也強調，他絕無施壓球員的動作或意圖。