「有想到巨路會反悔」 陳金德今拿出合約

陳金德今表示，中油的確有疏失，但沒有推卸責任，陳金德更秀出勞務採購契約，證明巨路對設備維修「有責任」。（記者廖振輝攝）

2017-08-17 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕針對815大跳電天然氣「斷氣」原因，中油董事長陳金德昨表示是因為儀表設備商巨路公司程師操作程序不正確所致，隨後巨路發出重訊，疑撇清對此次出包事件責任，雙方呈現「互推」的情況。陳金德今日對此表示，中油的確有疏失，但沒有推卸責任，陳金德更秀出勞務採購契約，證明巨路對設備維修「有責任」。

陳金德今日接受「蔻蔻早餐」廣播專訪時指出，大停電事發當天晚上，除了操作疏失的中油的蕭姓與巨路的游姓工程師之外，巨路的鄧姓總經理跟另一名工程師也在，所有人都確認是沒有按照SOP改為手動，大家對於這樣的說法也都說「OK」，但中油並沒有針對此說法「做筆錄」。

而昨日中油早上召開的記者會，陳金德透露，事發當天巨路總經理在現場都同意沒照SOP這說法，也同意派人協助參與昨天記者會，但自己向巨路說「不用來」，更坦言「的確就有想到巨路會反悔」。下午巨路發表訊息後，陳金德指出巨路總經理有和中油天然氣事業部聯絡，也強調「沒有這樣講，是媒體下標問題」。陳金德說，自己也沒有要讓外界以為是雙方在互推責任，只是想讓大家知道真相。

不過陳金德在節目中也拿出勞務採購契約以及中油與包商當日的工作許可證，強調大潭計量站的電源供應器雖是採購合約，也有維護合約，採購及維修的廠商「都是巨路」，陳金德認為巨路漏掉合約只講採購，但按照合約，巨路就是必須維護跟替換，他也強調「在商言商，巨路公司不會義務協助中油」，兩份合約都清楚說明中油跟巨路是合約關係，不是義務關係。

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