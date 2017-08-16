新「雲豹」來了！ 裝甲、轉向、艙門皆強化

「2017台北國際航太暨國防工業展」將在台北世貿展覽館舉行，國防部16日舉行記者會介紹參展項目。圖為新型雲豹甲車。（記者方賓照攝）

2017-08-16 21:58

〔記者涂鉅旻／台北報導〕「台北國際航太暨國防工業展」將於明天開幕，邀集國防部，國內外航太與國防工業廠商參展，國防部更秀出「第二代」雲豹甲車原型車構型，和現役的雲豹甲車相比，除車體前方裝甲傾斜角度改為「二段式」外，更改善轉向、懸吊、後艙門開合等性能，讓二代雲豹戰力更強。國防部規劃在2019年以前，研製二輛樣車，並視軍種需求投入量產。

軍備局官員表示，「第二代」雲豹甲車和第一代有很大差異，光是研改項目就達15項。其中，第二代雲豹修改車體前方裝甲角度，傾角較現役車款更大，除增加流線性，更可縮小受彈面積、增加抗彈性能。官員說，新款雲豹甲車全車可防禦50機槍穿甲彈，也可讓反裝甲彈藥提早引爆。另也將雲豹照明燈光改為LED燈，照明效率更佳出色。

官員說，新一代雲豹甲車亦調整底盤乘載系統，在越野時可讓武器系統平穩射擊，車內駕駛、官兵乘坐舒適度也較為提升，另，現役雲豹甲車多為四輪轉向，新一代雲豹甲車將改為六輪轉向，轉向半徑也自11公尺縮小至9公尺。

此外，官員表示，雲豹迫砲甲車也作出一些調整，將車輛後半部上方艙蓋，自垂直開啟改為水平開啟，免除射界干擾，讓迫砲可施行360度射擊，提高火力支援範圍。另也在車輛四周配備16個攝像鏡頭，讓車內官兵不必探頭，就可掌握車外動態。

對於新一代雲豹甲車研製期程，國防部規劃先打造二輛原型車，首輛原型車在今年底將完成研發測評後，待第二部車在2019年通過作戰測評後，就可依各軍種需求實施量產計畫。

中科院亦在「銳鳶」無人機的展區旁，放置二架「反輻射無人載具」實體，這也是此款未服役、量產的軍備，首度在國人面前亮相。中科院官員表示，這款無人載具可自主飛行，偵測、干擾敵方雷達源，為空軍開闢安全航道。