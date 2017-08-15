獨派備數萬支台灣旗 將送至世大運開幕場

獨派將於世大運開幕當天發起「揮舞台灣旗、台灣隊加油」行動，途中持麥克風者為台灣國辦公室創辦人王獻極。（記者郭安家攝）

2017-08-15 19:49

〔記者郭安家／台北報導〕本周六晚間世大運於台北田徑場開幕，但獨派團體今下午2點28分宣布發起「揮舞台灣旗、台灣隊加油」行動，當天將於台北田徑場6個出口發放數萬支台灣國旗幟給觀眾。

世大運執委會發言人楊景棠表示，這是多元文化民主社會，每個人有表達自己意見權利，但賽會期間呼籲民間團體將目光焦點回到賽事選手本身，不要干擾賽事、模糊焦點；民眾可帶加油旗幟進場，尺寸限制2公尺長、1公尺寬，但涉及宗教、政治、種族無法帶進場，中華民國國旗則不在此限。意即民眾持台灣旗，安檢人員將「不斷溝通」勸阻。

不過，台灣國辦公室主任陳竣涵反問什麼叫政治性旗幟？指若拿中華民國車輪旗，也算政治性旗幟，為什麼台灣旗不能進去？安檢人員也要講道理，不能選擇「執法」。

發起行動的「台灣正名，由世大運出發促進會」召集人洪國治發出聲明強調，長久以來不敢正名，台灣長期遭國際打壓，導致國內自我矮化，尤其國際組織以「Chinese Taipei」稱呼台灣，誤導國際人士錯以為台灣是中國一部分，歷來台灣政府也自欺欺人，「Chinese Taipei」翻譯為中華台北，更讓國際人士認為台灣政府自認是中國一部分，所以在美台僑發起此行動。

李登輝民主協會策略執行長劉敬文（妖西）說，民進黨已完全執政時代，該好好檢討「中華台北」參加國際賽事的問題，相信「中華台北」不能代表台灣。他說，近日諸多民調結論發現，贊成以台灣名義加入國際賽事的民意，都比「中華台北」高，可見是台灣主流民意，可是蔡政府、柯市府等縣市政府，並未積極回應，令人覺得奇怪。

成大政治系教授梁文韜則不滿，北市府在台北市辦世大運，大家還要站出來呼籲柯市長做該做的事，他相當、相當失望，也看不慣柯太對中共卑躬屈膝。他說，前天有民調顯示，認同自己是台灣人的比例剩72％，難道一直講「兩岸一家親」的柯文哲、說「親中愛台」的台南市長賴清德，以為自己沒影響力？讓台灣人認同越來越低。

台灣國辦公室創辦人王獻極說，此行動要向全世界參與運動的選手、國際媒體表示，「Taiwan is Taiwan,No Chinese Taipei」（台灣就是台灣，不要中華台北）、「One Taiwan One China」（一個台灣、一個中國）；呼籲社團、民眾到門口拿台灣旗、布條入場。目前該行動已獲得超過100個社團、單位連署支持。