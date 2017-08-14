調升最低工資 商總：先給公務員加薪

2017-08-14 12:35

〔記者黃佩君／台北報導〕資本工資審議會18日將召開，經濟部長李世光及勞動部長林美珠今先行與七大工商團體召開會前會。商總副理事長許舒博表示，政府如果希望加薪，軍公教也該加，工商團體訴求希望政府帶頭全加薪，過去四年政府超收稅金近四千億，應先幫公務員加薪。

工總理事長林伯豐表示，工商認為一例一休的爭議還很多，應先修法，軍公教如果調薪，企業會跟著調。

李世光及林美珠今在中油大樓與工商團體會面，七大工商團體均到場。對是否能接受基本工資調漲5%，林伯豐表示工商團體認為一例一休的爭議還很多，「目前有重新立法必要的勞基法應該先過了，再來講其他的，這是第一點，現在是不適宜調的。」

他也強調，適用基本工資者，外勞有110萬人、產業勞工外派其他國家，勞保以基本工資申報的的也有一百多萬人，實際上領基本工資的本國勞工只有24萬人。他強調，認為勞基法應先修正，且如果是要調薪，不只是勞工需要，全國都需要，「我們是建議軍公教先調薪，我們再跟上。」

許舒博則說，工商團體主要訴求是希望政府帶頭全加薪。政府2014到2017年四年超收稅金高3900多億，但公務人員已經７年不加薪，希望政府帶頭全民加薪。他強調，一個國家跟企業一樣，國家有公務人員就是勞工，所有獲利應全部共享而不是只有單方面思考。主計總處表示考量經濟成長率跟景氣明年軍公教不加薪，既然政府都這樣，企業界很難帶頭，政府如果真的希望加薪，軍公教也該加。

此外，他也質疑提高基本工資勞工未必領得到，希望勞動部實際了解是不是有落實增加。他表示，聽到很多南部勞工還沒拿到時薪113元，希望勞動部徹底了解。

他也重申一例一休，造成三輸，希望勞動部考量基本工資、時薪的問題時，也能一併考慮一例一休不合法不合理的地方，盡快修復，讓勞資雙方回到和偕的平台；政府可以設訂級距，或空間，讓勞資雙方有協調空間，而不是硬要求、沒有變通彈性，造成社會對立。

經濟部則表示，今天是聽取工商團體的看法，最終會在18號審議會充分討論，會做最好安排，會議過程非常融洽。