大林蒲9成挺遷村？居民批普查內容籠統 串連抗議

大林蒲居民不滿市府擅自公布遷村意願。（記者黃旭磊攝）

2017-08-12 19:51

〔記者黃旭磊／高雄報導〕大林蒲居民不滿高雄市政府擅自公布遷村意願普查結果，將串連抗議。

高雄市府本月初公布大林蒲地區遷村意願普查，宣稱近9成居民支持遷村，將進入遷村籌備階段。但居民認為，自詡最會溝通的政府卻未加入在地意見，讓外界認為居民同意遷村，事實上，遷村預算從700億元刪成400億，政府並未交待原因，而遷村預定地也以航港局土地等名義含糊帶過，居民不見得同意。

普查計畫說明，去年11月19日，行政院長林全赴大林蒲傾聽民意後，承諾支持並從優考慮補償，高雄市府於是展開國內首次普查遷村民調，經3個月調查1萬5350人、1萬779戶，普查率接近百分之百，有高達9成居民贊成遷村，並支持土地「一坪換一坪」。

小港區鳳興里長洪富賢說，高雄人口被台中趕過加上遷村案，宜居城市徹底變成「移」居城市，至於遷村預算在國民黨執政時期為700億元，民進黨執政變成600億，民調公布又縮成400億元，一再縮水卻未說明原因。

大林蒲鳳林宮，鳳林觀音寺，大林蒲教會、金煙囪文化協進會、沿海守護遷村自救會、鳳興社區發展協會及要健康婆婆媽媽團等數十個團體，認為可能落入十全果菜市場、旗山大溝頂台平商場、拉瓦克部落等強拆行動受害者同樣境遇，約定本週串連抗議。

洪富賢說，普查案內容太過籠統，遷村預定地說靠近草衙道，是交通部航港局及台糖土地，卻未交代在機場航道旁，貨櫃車停車場也在周邊，「難道居民會同意飛機在頭上飛、貨車從家旁過嗎？」

高雄市府都發局總工程司郭進宗則表示，當地存在「籍在人不在」等寄戶問題，花很多時間找到當事人訪查，另外也詳細說明建地一坪換一坪緣由，普查相當具代表性。郭進宗說，預算問題並非他層級可說明，至於預定地近飛航管制區，但非禁建區，建築不影響航道高度，在說明會及普查期間都有詳細告知居民。