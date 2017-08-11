蔡英文：核四不再是台灣選項

總統蔡英文在臉書上表示「我們不會因為一次天災意外，就放棄非核家園的目標」。（記者廖振輝攝）

2017-08-11 14:43

〔記者李欣芳／台北報導〕政府堅定推動非核家園，蔡英文總統今天在臉書上表示，我們會用所有的方法，確保供電穩定。但我要強調，核四不再是台灣的選項。電業法也明定2025年所有核電機組要如期退役。台灣好不容易走到這一步，「我們不會因為一次天災意外，就放棄非核家園的目標」。

至於工商協進會今天上午由理事長林伯豐率領20位理監事，赴總統府見蔡英文總統，協進會會後轉述，蔡總統表示「電若不夠時，核電是選項之一」，總統府則澄清總統並未這樣說。

台電近來積極搶修倒塌的和平電廠，蔡英文今天在臉書表示，做事的人值得社會的掌聲。請大家向這群無名英雄說一聲，謝謝你們，辛苦了！

她說，因風災倒塌的電塔，是工程人員頂著豔陽、揮汗如雨，一點一滴修復完成的。他們把路開出來，把鐵塔立起來，把線路重新接好，預計下週和平電廠的電力就可以送出來了。

蔡總統表示，除了感謝，政府也會記取經驗，加以改進。我會要求去年啟動的「強化配電線路防災韌性計畫」要更有效地執行。同時，我們也會繼續落實尖峰負載的調節，並更堅定推動綠能，改善目前脆弱又集中的電力結構，朝向分散以及智慧電網的方向來建設。