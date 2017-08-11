司改兒少議題人間蒸發？總統府：決議全部都在

總統府發言人黃重諺表示，司改國是會議總結會議的兒少議題不會人間蒸發，請大家放心。（資料照，記者李欣芳攝）

2017-08-11 10:37

〔記者李欣芳／台北報導〕司改國是會議的總結會議明天將登場，聯合報今天報導，司改國是總結會議的兒少議題人間蒸發，原分組會議討論的相關議題消失，總統府發言人黃重諺今天上午否認，他表示，這個說法是對議事程序的誤解，分組會議中做成的決議，只要沒有在總結會議中被提案修改或刪除，就沒有消失的問題，更不會蒸發。

黃重諺指出，由於分組會議決議高達4萬多字，引起外界有所謂「包山包海」的批評。考量到一般人無法消化4萬字的內容，因此才把這些決議精簡歸納為日前公布的12大議題重點，讓司改國是會議的形貌輪廓更容易被社會理解。至於原先在分組會議做成的決議，只要未在總結會議被提案修改或否決，相關的討論與決議紀錄就一直都在。黃重諺說，現在歸納之後的描述，有一部分人搞不清楚，錯以為原本的決議不見了，其實全部都在，不需過度擔心、過度解讀。

黃重諺說，報載所提及的相關議題，都已經在分組會議時做成決議，也未有人提案在總結會議要加以否決，而相關議案的討論過程、所做成的決議資訊，也都完整的刊登在總統府司法改革國是會議的網頁上，沒有消失，也不會蒸發，請這些朋友寬心，而對於委員們在這些議題推動上的努力及用心，總統府也表示感佩。