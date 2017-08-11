CALD女性峰會在台灣！蔡英文：要讓女性有機會實現夢想

2017-08-11 10:33

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文今天出席亞洲自由民主聯盟（CALD）女性高峰會，蔡英文致詞時表示，民進黨很高興跟CALD合作，讓大家見證台灣捍衛自由民主的進步，為了進一步提倡社會性別平等，我們必須要突破傳統限制，要讓每個女性，都有機會在社會上發聲，有機會實現各自夢想。

有20多年歷史的亞洲自由民主聯盟（Council of Asian Liberals and Democrats, CALD）今年首度在台灣舉辦女權高峰會，邀請亞洲國家政黨及國際女權團體代表來台，討論女性在各領域的角色。

除了總統蔡英文出席致詞外，台灣首位女性副總統呂秀蓮也在開幕做專題演講。包括泰國民主黨副主席Dr. Khunying Kalaya Sophonpanich、國際自由女性聯盟主席Ms. Margaret de Vos van Steenwijk、菲律賓眾議院議員Josephine“Nene” Sato、聯合國消除對婦女一切形式歧視委員會委員大使Rosario Manalo等來賓與會。

蔡英文表示，很高興能夠第一次主辦亞洲自由民主聯盟婦女高峰會，民進黨很高興跟亞洲自由民主聯盟合作，讓大家見證台灣捍衛自由民主的進步，我們在30年前的解嚴後，看到人權、女權、女性政治參與，都有很大的進步。

蔡英文說，台灣已經走了很長的一條路，在女權方面，我們提倡性別平等，強調自由民主價值，今天現場很多先進都有很多努力，特別是前副總統呂秀蓮，她在促進性別平等上有不可動搖的承諾，「妳是台灣的民主化不可或缺的力量」。

蔡英文指出，為了進一步提倡社會性別平等，我們必須要突破傳統限制，要讓每個女性，都有機會在社會上發聲，有機會實現各自夢想。例如，台灣修法，超過100名員工的企業要提供育兒服務，也有很多長照政策推出，減少婦女育兒、養育負擔，同時也針對女性企業家、創業家，推出優惠貸款，立法院也有性別平等委員會，所有政策都有考慮到性別平等的議題。

蔡英文表示，在推動婦權的時候，台灣並不是亞洲唯一這樣做的國家，亞洲自由民主聯盟的會員國，都有在做這樣的努力，所以亞洲自由民主聯盟是很好的平台，可以讓我們互相交流婦女政策經驗。

蔡英文也提到，去年亞太經合會（APEC）中，台灣和美國一起推動「APEC婦女與經濟子基金」（APEC Women and the Economy Sub-Fund），一起推動女性的就業、政治參與。今天也要跟大家分享，台灣在女權上才跨出重要一步，未來我們會持續努力。

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