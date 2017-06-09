| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大樂透（含端午加碼）、今彩539 開獎囉！ PR 6/10前 一票支持台灣之光！
 首頁 > 政治

蔡英文說兩岸「維持現狀」 李登輝痛批：到現在還不改變

李登輝（右二）今天出席研討會時，痛批蔡英文「維持現狀這句話，到現在都不改變」。（記者洪定宏攝）

2017-06-09  19:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕前總統李登輝今天下午出席中山大學舉辦的「台灣第二次民主化」研討會閉幕式，他接受媒體採訪時強調，台南市長賴清德「親中愛台」的說法，可能是配合總統蔡英文的台灣與中國「維持現狀」立場；他話鋒一轉痛批蔡英文「維持現狀這句話，到現在都不改變」，「什麼叫維持現狀？沒有人了解嘛！」

媒體先詢問李登輝前瞻計畫問題，他表示，台灣最需要什麼？「究竟目前台灣的經濟與產業要走哪一條路？不清楚嘛！」目標不清楚是最大的問題，所以要做什麼事都做不出來，單是一例一修引發的爭議，就讓勞資都不滿意。

接著媒體詢問李登輝對台南市長賴清德說「親中愛台」的看法，他指出，可能是配合總統蔡英文的「維持現狀」立場；李登輝話鋒一轉痛批蔡英文「維持現狀這句話，到現在都不改變」，「什麼叫維持現狀？沒有人知道嘛！」

李登輝在研討會閉幕式致詞時，更意有所指地強調，「任何一個領導者，就算曾經得到人民壓倒性的支持而掌權，但若沒有明確的目標與勇氣，很快就被人民看破手腳。」

所以李登輝呼籲，「制訂符合台灣未來需要的憲法，是我們對下一代最負責任的作為！」

（白）

上傳完成:【2095015_蔡英文說兩岸「維持現狀」 李登輝痛批：到現在還不改變】

相關影音

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李登輝 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧清蒸蝦餅
開胃小菜✧台式鹹蚋
熱炒✧蒜苗炒香腸
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：蔡英文說兩岸「維持現狀」 李登輝痛批：到現在還不改變


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月9日‧星期五‧丁酉年五月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.