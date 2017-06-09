蔡英文說兩岸「維持現狀」 李登輝痛批：到現在還不改變

李登輝（右二）今天出席研討會時，痛批蔡英文「維持現狀這句話，到現在都不改變」。（記者洪定宏攝）

2017-06-09 19:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕前總統李登輝今天下午出席中山大學舉辦的「台灣第二次民主化」研討會閉幕式，他接受媒體採訪時強調，台南市長賴清德「親中愛台」的說法，可能是配合總統蔡英文的台灣與中國「維持現狀」立場；他話鋒一轉痛批蔡英文「維持現狀這句話，到現在都不改變」，「什麼叫維持現狀？沒有人了解嘛！」

媒體先詢問李登輝前瞻計畫問題，他表示，台灣最需要什麼？「究竟目前台灣的經濟與產業要走哪一條路？不清楚嘛！」目標不清楚是最大的問題，所以要做什麼事都做不出來，單是一例一修引發的爭議，就讓勞資都不滿意。

接著媒體詢問李登輝對台南市長賴清德說「親中愛台」的看法，他指出，可能是配合總統蔡英文的「維持現狀」立場；李登輝話鋒一轉痛批蔡英文「維持現狀這句話，到現在都不改變」，「什麼叫維持現狀？沒有人知道嘛！」

李登輝在研討會閉幕式致詞時，更意有所指地強調，「任何一個領導者，就算曾經得到人民壓倒性的支持而掌權，但若沒有明確的目標與勇氣，很快就被人民看破手腳。」

所以李登輝呼籲，「制訂符合台灣未來需要的憲法，是我們對下一代最負責任的作為！」

（白）

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