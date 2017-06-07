童仲彥選區勁敵 「長腿黨主席」加入社民黨

林佳瑜被媒體封為「長腿黨主席」。（圖截自臉書）

2017-06-07 17:52

〔記者郭安家／台北報導〕台北市中正、萬華區議員童仲彥因家暴案，被民進黨開除黨籍，但時代力量早與民進黨市議員協議不於該區提名議員參選人，綠營近日被點名參選者眾，有余筱萍、民進黨發言人吳沛憶、前議員陳嘉銘之子陳彥丞。不過，樹黨這一屆議員參選人林佳瑜為落選頭，動向更受關注，林今天還於臉書宣布加入社民黨。

林佳瑜受訪表示，她剛從外商公司請辭，因理念契合加入社民黨，但黨職仍在規劃中；參選一事也「尚待評估」，不是她單方面可決定。

曾任樹黨黨主席的林佳瑜3年前獲得9965票，打敗新黨、親民黨及台聯黨等6位參選人，為該區落選頭，若再得5000多票，即可擠下得票吊車尾的現任國民黨市議員鍾小平。

林佳瑜於臉書說，常安慰身邊親友世界是美好的，但恐怕要先讓世界變美好，否則他們將是使人誤信的罪人。他們看太多社會、資源分配不公、價值扭曲的社會發展，卻是由弱勢承擔，她出身弱勢家庭，深刻感受徹頭徹尾的不公，至少他們可努力去彌補，太少人嚐試實踐解決方案，但可以現在開始努力。

面對眾多潛在對手，童仲彥表示，大家都很有興趣在中正、萬華區服務，這樣很好，是選民之福，他會繼續全力專業問政、用心服務。