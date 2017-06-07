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藍批小英反核跳票 總統府駁斥：口水

2017-06-07  16:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡政府昨通過核二廠一號機重啟運轉，國民黨文傳會副主委洪孟楷今天重批，在野時曾響應「我是人、我反核」的蔡總統，現在是換位子換了腦袋。對此，總統府發言人林鶴明表示，核電廠不延役，加速推動綠能發展和能源結構改革，創造供電的穩定，這些都按照計畫進行中，沒有跳票的問題。

林鶴明表示，政府推動能源轉型的目標，就是「2025非核家園」。也就是在2025年，台灣不再依賴核電。這個目標從沒有改變，更遑論跳票。

林鶴明呼籲，國民黨應好好思考，過去八年浪費了多少時間，讓綠能發展提停滯不前？政府推動非核家園的目標沒有改變，政府團隊正依照目標前進，「口水並無法促進能源轉型」。

林鶴明說，非核家園落實，是國家明訂於環境基本法中的政策目標，為了落實這樣的目標，新政府上任後，更全力推動能源結構轉型等重大改革工作，包括加速再生能源的開發，節能科技的廣泛應用、完成電業法修正等，而這些工作，目前也正全力進行當中。相關工作推動過程中，我們歡迎也樂見各界的集思廣益，讓非核家園的目標成功的落實。

林鶴明強調，政府所提出的「前瞻基礎建設」中的綠能建設，目標就是要補足未來綠能發展所需的基礎建設、技術驗證等缺口，希望建構能源內需市場，帶動國內相關產業發展與創新，打造台灣成為亞洲綠能產業發展的重要據點。如果國民黨也重視非核家園的推動，就更應該儘快通過「前瞻基礎建設」特別條例的審議。

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  • 蔡政府昨通過核二廠一號機重啟運轉，國民黨文傳會副主委洪孟楷今天批反核跳票，總統府發言人林鶴明表示，沒有跳票的問題，「口水並無法促進能源轉型」。（資料照）

    蔡政府昨通過核二廠一號機重啟運轉，國民黨文傳會副主委洪孟楷今天批反核跳票，總統府發言人林鶴明表示，沒有跳票的問題，「口水並無法促進能源轉型」。（資料照）

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