世大運8月登場 週刊爆「問題層出不窮」

台北市長柯文哲（右）積極為世大運宣傳。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-06-07 08:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北世界大學運動會即將在8月登場，台北市長柯文哲曾說，要辦得比之前深圳、光州還要好。據週刊報導，市府舉辦世大運問題層出不窮，包括承租中國二手地面大型LED螢幕、計時系統採購出包、選手餐廳菜單難產、21億籃球場只辦預賽等問題。

據《壹週刊》報導，有廠商透露，開幕典禮鋪在地面的2面大型LED螢幕，是使用今年中國中央電視台的二手貨，並以高價租給世大運。文化局副局長李麗珠表示，地面的大型LED螢幕的確是使用中國貨，因為台灣無法製造出如此大規格的螢幕，才使用中國廠商螢幕。

報導提到，世大運計時計分系統是由台灣源訊科技得標，在田徑測試賽期間，使用8年前台北聽奧的老舊器材，但因設備不符合規定，目前源訊已緊急向國外借調最新彩色LED顯示器，避免因此違約受罰。資訊局專門委員鄭信一表示，已要求源訊在正式賽時提供最新設備，包括顯示器。

世大運餐飲供應採購案第二次招標時，由澳洲G.H.G.（Global Hospitality Group）公司得標，但G.H.G.「只能」向英國公司PKL採購選手餐廳的廚具。知情人士透露，廚具的訂做費可能要上億元，而且截至5月下旬，G.H.G.連菜單也難產。北市聯合醫院副總院長璩大成表示，選手餐廳不會有綁標的狀況，因為招標過程完全公開，目前菜單也已經出爐。

《壹週刊》報導，知情人士透露，世大運籃球比賽場地，因不符合國際大學運動總會（FISU）的座位要求，只能舉辦預賽，決賽要到台北小巨蛋舉行。一名籃壇人士質疑，若決賽還要回到小巨蛋比賽，為何還要花錢蓋球場。北市體育局副局長蔡培林表示，世大運籃球場符合FISU要求規定，但經過FISU評估後，決賽場地還是選擇能夠容納較多觀眾的小巨蛋。