新北淹水怪急降雨？週刊爆：雨量警報系統癱瘓

有週刊報導指出，一名新北市水利局員工透露，新北的水情預警系統自去年11月起就已癱瘓，才會釀成嚴重災情。（照片為新北市教育局提供）

2017-06-07 07:41

〔即時新聞／綜合報導〕本月2日北部遭遇強降雨，造成新北市金山、石門、萬里、八里、淡水嚴重淹水災情，新北市政府定調是因為降雨太大導致災情。週刊報導指出，一名新北市水利局的員工透露，新北的水情預警系統自去年11月起就已癱瘓，才會釀成嚴重災情，新北市水利局表示，針對水情預警系統還會做更完善的回應。

據《鏡週刊》報導，一名在水利局工作的員工透露，新北水利局只願編列少許預算，還要求水情系統的維護廠商付出許多時間和人力成本維修，但從去年11月與水利局合約到期，廠商就不再進行維護，因此從去年11月汛期結束至今，新北水情預警系統根本是癱瘓的，無法提出雨量預警，更導致各抽水站的雨量警報器失去功用。

該名員工還說，6月2日清晨北部降下大雨，直到下午2點30分雨量暫歇後，新北水利局才要求各抽水站員工進駐崗位，水利局難辭其咎。另外，八里區長莊茂坤表示，這次水災特別嚴重是因為水利局施工的地下水道系統，原本該在汛期來臨前完工，但至今卻仍未完工。

報導也提到，新北市水利局回應，針對水情預警系統還會另外做更完善的回應，另外，八里汙水下水道的部分，壓力管標案預定今年3月完工，因為既設管線遷移期程無法配合，該標案已於5月31日完工。但若實際走訪八里下水道工程現場，告示牌上說工程將會延宕到7月底。