一例一休不修法 南投將繼續輔導

南投縣多位議員，今在縣政總質詢時，與縣長林明溱（右4）拿著「 一例一休未周全，輔導取代開罰」的大字報，表達反對一例一休及要求修法決心。（記者張協昇攝）

2017-06-06 12:01

〔記者張協昇／南投報導〕一例一休實施後，引發各界反彈，議員簡峻庭、蔡宜助等人今在縣政總質詢時，表示一例一休是惡法，要求縣府7月一例一休正式實施後仍不要裁罰，並希望南投縣議會聯合各縣市議會，表達修法共識，南投縣長林明溱答詢時則說，若6月底前中央不修法，南投縣仍將繼續輔導。

議長何勝豐表示，議員的意見他相當贊同，將透過本月28日將舉辦正副議長聯誼會提案，盼能串連各縣市議會，表達修法共識。

南投縣長林明溱針對一例一休開出第一槍，表示南投縣研議不實施一例一休，隨後又訂定自治條例，草案研擬休息日由勞資協商及將加班費一律訂為一點五倍等。議員簡景賢等人今在縣政總質詢表示，南投縣是觀光大縣，一例一休對南投衝擊最大，各行各業哀鴻遍野，若自治條例牴觸勞基法時，縣長是否會堅持對的事?

簡峻庭更指出，一例一休造成百業蕭條、勞資不和諧、國家競爭力下降，各界反彈聲如此大，但中央迄今仍無修法意思，眼看7月1日起，一例一休就要正式實施，各項裁罰法令都相當完備，衝擊將會更大，面對這樣的惡法，縣長是否願意宣示7月起仍不裁罰?而為了給中央多一點壓力，希望議長何勝豐能透過正副議長聯誼會，串連各縣市議會，表達修法共識。