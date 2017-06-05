馬英九：爭取南海權利不是幫中共講話

2017-06-05 19:28

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今表示，去年發生的「南海仲裁案」，在國際上獲得的支持不多，有很大爭議，而當事國現在也都不再提此事，爭議沉寂了；馬也說，在國際爭取海洋權利上，兩岸不一定要「勾肩搭背」，維護主權不需中國提醒。

馬英九今至東吳大學嚴家淦法學講座演講，再度談到南海與國際法議題，對於去年菲律賓提出的「南海仲裁案」，仲裁法庭判定太平島不是島，馬英九強調，太平島確實無法種稻，但新加坡、香港也無法種稻，無法自產食物，照仲裁法庭邏輯，香港和新加坡也不是島。

馬英九表示，在南海仲裁案後，國際社會上認為有拘束力的是41國、反對仲裁的是58國，我方也沒辦法接受，對於美國來說，雖然美國鼓勵各國接受，但美方也對於仲裁案很「感冒」，因為美國在北太平洋也有3個島比太平島還要小，還是軍事基地。

馬英九指出，菲律賓總統杜特蒂當選後，跟菲國前總統作風完全不同，採務實作法，不再談仲裁案，還帶菲國企業家去中國大陸談合同，南海仲裁案結果出爐後一下子就沉寂了，當事方自己也沒興趣。

馬英九也認為，他在任時爭取南海權利，不是幫中共講話，並解釋他登太平島是爭取自己國家的國土，對於其他國認為他不該登太平島，「我去我們家後院，關你什麼事？」，而有名嘴說他邀當時還是總統當選人的蔡英文去登太平島是去「看海」，但「她又不是我女朋友」，名嘴說法是「莫名其妙」。

馬英九也在回應中生提問時表示，兩岸在爭取海洋權利上，不一定要「勾肩搭背」，現在這樣的方式也很好，中華民國不會違背祖宗祖產，不需要中國提醒，「畢竟我們早出生38年」。