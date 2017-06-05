落實合理待遇 科技部刪助理敘薪參考表

科技部長陳良基今表示，將自今年8月1日起刪除專任助理敘薪依學歷分級的規定，並要求各學研機構敘薪標準應著重在專業能力及工作需求。（記者吳柏緯攝）

2017-06-05 13:31

〔記者吳柏緯／台北報導〕使用多年的「科技部補助專題研究計畫專任助理人員工作酬金參考表」即將走入歷史。科技部表示，從今年8月1日起申請的研究計畫，將不再採取這項參考規定，盼藉由刪除限制，讓人才能夠獲得合理待遇。新制上路後，科技部預計會有一萬名專任助理、博士適用。

科技部自前身國科會開始，針對高中、五專、三專、學士、碩士等不同學歷的專任助理，制定一套敘薪標準與制度，並明訂樓地板與天花板。以現行的酬金參考表為例，高中職學歷應聘的專任助理，第一年的月薪22050元，任職9年後月薪為26270元；碩士學歷的專任助理，第一年的月薪36050元，任職9年後月薪為43570元。

這項敘薪標準多年來被公私立學研機構、政府機關、財團法人或研究單位視為圭臬。但由於間接造成社會普遍過度看重學歷並據以核薪，限縮專業人力價值，而被詬病為緊箍咒。

科技部長陳良基今表示，將自今年8月1日起刪除專任助理敘薪依學歷分級的規定，並要求各學研機構敘薪標準應著重在專業能力及工作需求。陳良基表示，希望每一個計畫主持人能夠尊重助理的專業能力，並提供給這些具有專業能力的研究員、助理，符合工作表現的薪資，不但能留才，也能吸引國外人才。

陳良基回憶，過去執行科技部計畫時，曾打算聘請國際名校畢業的博士來台參與，結果對方看到科技部開出的薪資後，以「無法養活妻子、小孩」為由打退堂鼓，讓他感到非常羞愧。

根據科技部規劃，從今年8月起，將刪除專任助理薪資的天花板與樓地板，交由各計畫主持人在計畫經費許可下，自行決定。

不過授權計畫主持人薪資自主，外界也擔心恐造成部分慣老闆刻意壓低助理薪資的情況。陳良基表示，科技部將會與各研究單位保持密切聯繫，並查核相關的人事費用，若有發現費用過低或大幅波動等異常情況，將會先請他們提出解釋，若計畫主持人是蓄意壓低薪資，未來申請科技部審核其經費時也會斟酌調整。

科技部長陳良基今表示，將自今年8月1日起刪除專任助理敘薪依學歷分級的規定，並要求各學研機構敘薪標準應著重在專業能力及工作需求。（記者吳柏緯攝）